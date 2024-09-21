ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025..

يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل مباراة قوية تجمع الأهلي بنظيره الجندل في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك السعودي 2024-2025.

الأهلي يريد الدخول بقوة في البطولة وتوجيه رسالة للمنافسين أنه لن يكون رقمًا سهلًا في منافساتها في ظل رغبة رجال المدرب ماتياس يايسله في العودة لمنصات التتويج.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والجندل في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته أمام الجندل على منصة "وي بوك"..

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ما أسعار تذاكر مباراة الأهلي والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الأهلي والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 من 15 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة..

ما موعد مباراة الأهلي والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2024؟

تقام مباراة الأهلي والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.