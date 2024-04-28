ما طرق حجز وشراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟ وما الأسعار؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024، وما هي الأسعار؟

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، كلاسيكو جديد للكرة السعودية، والذي سيجمع بين الاتحاد والهلال، في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024.

تاريخ مباريات الفريقين، بدأ منذ ستينيات القرن الماضي، ويمتد حتى يومنا هذا وبه الكثير من المباريات واللحظات المثيرة، ودائمًا ما تتسم تلك المواجهات بالأهداف الغزيرة منذ المواجهة الأولى.

وسنكون على موعد مع مباراة قوية قد تكون الأمل الوحيد للاتحاد كي لا يخرج خالي الوفاض من الموسم، بينما يطمح الزعيم الهلالي لاكتساح كل شيء خصوصًا بعد الخروج من دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

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ما طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 عبر tickets.ittihadclub

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ما أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

تبدأ أسعار التذاكر من 20 ريال سعودي

الفئة السعر CAT 1 20 ريال سعودي CAT 1 Away 150 ريال سعودي CAT 2 Away 120 ريال سعودي CAT 3 Away 30 ريال سعودي فضي 700 ريال سعودي ذهبي 1200 ريال سعودي

ما موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة؟

موعد مباراة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-24، بين الاتحاد والهلال هو يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباريات كأس الملك السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الاتحاد والهلال على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.