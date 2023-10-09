ما طرق حجز تذاكر كأس آسيا 2023 وأسعارها؟

تعرف على طرق وأسعار تذاكر كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر في يناير القادم....

بدأ العد التنازلي، لانطلاق بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، والتي تستضيفها قطر في الشتاء القادم، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الإثارة والحماس والتنافس بين نخبة المنتخبات في القارة الصفراء.

وسيتنافس 24 منتخبًا على اللقب الغالي، سيتم تقسيمهم على ست مجموعات.

وبالطبع يطمح العديد من عشاق الكرة الآسيوية، إلى حضور المباريات في الملاعب التي أذهلت الجميع في بطولة كأس العالم الماضي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طرق وأسعار حجز تذاكر كأس آسيا 2023.

ما طرق حجز تذاكر كأس آسيا 2023؟

قررت اللجنة المنظمة للبطولة أن يكون حجز تذاكر كأس آسيا 2023، بشكل إلكتروني فقط، عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك.

(اضغط هنا للدخول لحجز تذاكر كأس آسيا 2023)

ومن المنتظر أن يتم توفير التذاكر للبيع عبر الموقع الرسمي، بداية من يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

ما أسعار تذاكر كأس آسيا 2023؟

لم يتم تحديد كافة أسعار تذاكر كأس آسيا 2023، ولكن ستبدأ أسعار التذاكر بداية من 25 ريالًا قطريًا، وتختلف الأسعار حسب فئة التذكرة والدور الذي تقام فيه المباراة.

كما قررت اللجنة أن يتم توفير باقات مختلفة لحجز التذاكر، بهدف منح المشجعين أكثر من خيار لحضور المباريات المختلفة في البطولة.

درجة التذكرة سعرة التذكرة التذكرة الموحدة 25 ريالًا قطريًا

متى موعد كأس آسيا 2023؟

تنطلق البطولة في الثاني عشر من شهر يناير 2024، وحتى العاشر من فبراير، على تسعة ملاعب في خمس مدن قطرية.