ما طبقته السعودية سيرى النور في إسبانيا.. الليجا يسير على خطى دوري روشن!

اختبار النظام في مارس المقبل

يسير الدوري الإسباني لكرة القدم على درب دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي طبق تقنية التسلل شبه الآلية في الموسم الحالي.

وتسمح هذه التقنية بتحسين سرعة ودقة اتخاذ القرار، وتعتمد على إنشاء صور كرتونية ثلاثية الأبعاد للاعب، مع التقاط جميع حركاته مع الكرة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن "اختبارات نظام التسلل شبه الآلي ستبدأ في مارس المقبل بأحد ملاعب القسم الأول، على أن تطبق بشكل رسمي في بداية الموسم المقبل 2024-2025".

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وأضافت: "سيتم اختبار النظام بأكمله في أحد ملاعب الدرجة الأولى، والأمر نفسه ينطبق على دوري الدرجة الثانية، من أجل تطبيقها بشكل صحيح في اليوم الأول من الموسم المقبل".

وكانت هناك رغبة لتطبيق تقنية التسلل شبه الآلي في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن ضيق الوقت حال دون ذلك.