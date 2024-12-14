تعرف على جميع التحركات الرسمية لليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2025، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا آنفيلد...

تحول نادي ليفربول الإنجليزي إلى قوة لا يستهان بها سواء في كرة القدم الإنجليزية أو في أوروبا، وذلك بعدما حقق العديد من البطولات محليًا وأوروبيًا تحت قيادة الألماني يورجن كلوب وينتظر أن يكمل مسيرته المدرب الهولندي المتألق أرني سلوت..

ويستهدف الريدز دائمًا تدعيم صفوفه، للاستمرار في المنافسة على الألقاب، خاصة وأنه يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في نهاية عام 2024، ودخل سوق الانتقالات الشتوية 2025 بهذه الوضعية.

وفي هذا التقرير من "جول.كوم" نستعرض معكم الصفقات التي يتعاقد معها ليفربول في شتاء 2025، والراحلين عن صفوف "الريدز".

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ما صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

الصفقات المرشحة بقوة للوصول إلى ملعب أنفيلد حتى الآن، تتمثل في الصربي ميلوس كيركيز، والدولي الإسباني المميز مارتين زوبيمندي الذي يواجه فيه الريدز منافسة قوية من مانشستر سيتي وريال مدريد.

وبالتأكيد سيكون توقيع عقد جديد مع النجم المصري محمد صلاح على صدارة الملفات التي يستهدف الريدز حسمها في سوق الانتقالات الشتوية، قبل أن ينتهي عقده الصيف المقبل.

من يرحل عن ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

حتى الآن لم يرحل أي لاعب عن ليفربول في شتاء 2025 بصفة نهائية، لكن الريدز قد يستهدف ثلاثة لاعبين بعملية الرحيل سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، أولهم الخبير جو جوميز، وثانيهم الياباني واتارو إندو، والثالث هو الشاب تايلر مورتون.