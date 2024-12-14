تعرف على جميع الصفقات الرسمية لريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2025، ومن يتم التعاقد معهم لدعم "الملكي"، ومن يغادرون "سانتياجو برنابيو"؟...

على عكس السنوات الماضية توقع الكثيرون أن يستعد ريال مدريد، لدخول فترة الانتقالات الشتوية 2025، بقوة وسط توقعات بأن يشهد الميركاتو الشتوي للميرينجي الكثير من الحركة بسبب ظروف الموسم.

ويعاني ريال مدريد، بشكل كبير هذا الموسم خاصة على الصعيد الدفاعي، بسبب الإصابات، وعدم تدعيم صفوف الخط الخلفي منذ الميركاتو الصيفي، وستعمل إدارة الفريق على تصحيح تلك الأوضاع في انتقالات يناير.

إذًا، ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟ من هم القادمون إلى "الملكي"، ومن يغادر كتيبة "سانتياجو برنابيو"؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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ما صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

كما ذكرنا سابقًا وضع ريال مدريد، التعاقد مع مدافع أولوية قصوى في يناير 2025، لتدعيم صفوف الفريق قبل الدخول في الفترة الحاسمة من الموسم.

وارتبط ريال مدريد، بالتعاقد مع ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ، والذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري بنهاية الموسم الحالي، والوضع نفسه مع ألكساندر أرنولد، لاعب ليفربول.

من يرحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

حتى الآن لم يرحل أي لاعب عن ريال مدريد في شتاء 2025 بصفة نهائية، وإن كانت هناك تقارير، قد ربطت إندريك، بالخروج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.