تعرف على جميع الصفقات الرسمية لبرشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم "الفريق الكتالوني"، ومن يغادرون؟...

لا ينتظر برشلونة موسم انتقالات كبير في الميركاتو الشتوي 2024، نظرًا للوضعية المادية المعقدة التي يقبع فيها النادي الكتالوني، منذ سنوات، وجعلته يغير سياسته كثيرًا في سوق الانتقالات.

إدارة برشلونة، تسعى لتحسين وضع الفريق في الوقت الحالي وزيادة جودة اللاعبين، من أجل العودة للمنافسة على الألقاب مرة أخرى.

وستدخل إدارة الفريق الكتالوني، سوق الانتقالات الصيفية القادم بقوة، ولكن نشاطها في فترة الانتقالات الشتوية الحالية كان محدودًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذًا، ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟ من هم القادمون إلى "الفريق الكتالوني"، ومن يغادر من كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

كما ذكرنا سابقًا وضع برشلونة المادي لا يسمح له بدخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة، ولكنه كان يفكر في تعزيز خط الوسط، في ظل إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي ونهاية موسمه.

وكان برشلونة، قد قرر تفعيل بند شراء فيتور روكي، لاعب أتلتيكو باراناينسي، لينضم للفريق الكتالوني في يناير الحالي، بدلًا من الانتظار للصيف القادم.

ما صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

اللاعب النادي قيمة الصفقة فيتور روكي أتلتيكو بارانينسي 40 مليون يورو

اللاعبون الراحلون عن برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2024

لم يرحل أي لاعب عن برشلونة، في سوق الانتقالات الشتوية 2024 بشكل رسمي.