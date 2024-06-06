تعرف على جميع التحركات الرسمية لباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة الفريق العاصمي...

كان موسم 2023-2024، جيدًا من الناحية المحلية وعصيبًا من التاحية القارية على باريس سان جيرمان، ومر خلاله بالعديد من الفترات الصعبة، إذ فشل الفريق العاصمي تحت قيادة مدربه لويس إنريكي، في تحقيق البطولة الأوروبية الأهم وهي دوري أبطال أوروبا.

وتستهدف إدارة الفريق العاصمي تصحيح مسار الفريق من أجل الصعود إلى منصات التتويج في دوري أبطال أوروبا.

وسينتظر عشاق الباريسي، صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، للاستمرار في المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف باريس سان جيرمان في ميركاتو صيف 2024، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى قلعة "الفريق العاصمي".

ما صفقات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يعلن باريس سان جيرمان حتى الآن عن أي صفقة في الميركاتو الصيفي، لامين يامال قد يكون الهدف الأبرز للفريق الباريسي في الميركاتو..

من رحل عن باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

انتهت عقود العديد من اللاعبين، بينما ترك هوجو إكيتيكي ليرحل بمقابل مادي جيد إلى أينتراخت فرانكفورت الألماني.. ولكن أبرز الراحلين بالتأكيد هو كيليان مبابي نجم باريس خلال السنوات الأخيرة إلى ريال مدريد.