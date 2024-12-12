تعرف على جميع التحركات الرسمية للنصر في سوق الانتقالات الشتوية 2025، ومن يتم التعاقد معهم لدعم العالمي؟

يطمح النصر في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الفريق فيما تبقى من الموسم الذي لم يقدم فيه العالمي الأداء المنتظر في كل البطولات لكنه يسعى لتصحيح المسار، والعودة إلى المنافسة بشكل أكثر شراسة في الجزء الثاني من الموسم.

وارتبطت العديد من الأسماء بالانتقال إلى النصر في الميركاتو الشتوي 2025، كذلك هنا العديد من الأسماء المرشحة للخروج من صفوف العالمي وعلى رأسهم ساديو ماني.

إذًا، ما هي صفقات النصر في شتاء 2025؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن العالمي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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ما صفقات النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

لم يعلن العالمي حتى الآن عن أي صفقة خلال الميركاتو الشتوي 2025.

من اللاعبون الراحلون عن النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

لم يعلن العالمي حتى الآن عن خروج أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي 2025، إلا أن هناك العديد من الأسماء المرشحة للرحيل وعلى رأسهم ساديو ماني.