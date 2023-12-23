تعرف على جميع التحركات الرسمية للنصر في سوق الانتقالات الشتوية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم العالمي؟

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يطمح النصر في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح النصر فيما تبقى من الموسم الذي يقدم فيه العالمي أداء جيدًا في كل البطولات لكنه يستهدف مزاحمة الهلال بشكل أكثر شراسة في الجزء الثاني من الموسم.

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ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى النصر في الميركاتو الشتوي 2024، إلا أن المدرب لويس كاسترو لا يريد أن تفسد أي صفقة جديدة الحالة الجيدة للفريق الوصيف في دوري روشن السعودي، لذلك سيتأنى النصر كثيرًا قبل إبرام أي صفقة.

إذًا، ما هي صفقات النصر في شتاء 2024؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن العالمي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

ما صفقات النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

تفكير النصر في التعاقد مع لاعب محلي وآخر أجنبي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

وترددت أنباء قوية في الفترة الماضية، عن احتمالية "استبدال" النصر، نجمه الإيفواري سيكو فوفانا، في الميركاتو الشتوي القادم؛ حال عدم زيادة عدد اللاعبين الأجانب.

جدير بالذكر أن النصر، يضم 8 لاعبين أجانب في صفوفه حاليًا؛ وهم: الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو مونتيرو، والثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني،و الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيمريك لابورت، بالإضافة إلى فوفانا.

من اللاعبون الراحلون عن النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

بخلاف سيكو فوفانا المرجح استبداله بمحترف جديد وفق العديد من التقارير، فإن الثنائي المحلي عبد الإله العمري وسامي النجعي تبدو وضعيتهما مرشحة للاختلاف في شتاء 2024.

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