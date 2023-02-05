ما سبب غياب كونتي عن فوز توتنهام على مانشستر سيتي؟!

المدرب الإيطالي لم يحضر فوز فريقه على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

غاب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لتوتنهام عن فوز فريقه على نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

المدرب الإيطالي الذي اعتاد حضور كافة مباريات الفريق من داخل الملعب لم يظهر اليوم، وهو ما أثار تساؤلات العديد من الجماهير حول السبب.

ما سبب غياب كونتي عن اللقاء؟

بعد أن خضع لعملية جراحية من أجل إزالة المرارة قبل أيام لم يكن المدير الفني لتوتنهام لائقًا للتواجد على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي في المباراة الهامة.

وكان المدرب الإيطالي قد سقط بألم كبير يوم الأحد الماضي مما اضطره إلى الخضوع إلى الجراحة وقد شاهد المواجهة من منزله في تورينو مع وجود مساعده على الخط.

جدير بالذكر أنها ليست المشكلة الأولى التي يعاني منها كونتي منذ توليه لتدريب توتنهام، حيث ثأثر مؤخرًا بوفاة صديقة وزميله السابق جيانلوكا فيالي.