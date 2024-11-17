"ما زال في بداية الرحلة".. صلاح يرفض مقارنته بعمر مرموش

ماذا قال نجم ليفربول؟

أشاد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بزميله في منتخب الفراعنة عمر مرموش، الذي يقدم مستويات مذهلة مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

وصار مرموش حديث العالم هذا الموسم، بعدما سجل 11 هدفًا تصدر بها ترتيب هدافي الدوري الألماني، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وقال صلاح أثناء مشاركته في ندوة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب اليوم الأحد: "الحديث بأن مرموش هو (صلاح الجديد) لن يفيده كما يتصور البعض، إنه يحتاج للاستمتاع بتجربته الخاصة".

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وأضاف: "يجب عدم المقارنة بين صلاح ومرموش، لأن ذلك سيضع الكثير من الضغط على نجم البوندسليجا، والذي ما زال في بداية تجربته الكروية".

وعن مسيرته الكروية، علق صلاح: "عانيت كثيرًا في بداية المشوار مع بازل السويسري، لأني لم أكن أتحدث سوى اللغة العربية، والقراءة منحتني ثقة كبيرة ونظرة مختلفة للحياة".