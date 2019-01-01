ما دور شقيق بوجبا في انتقاله إلى ريال مدريد؟

انتقال آخر إلى إسبانيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن ماتياس بوجبا شقيق اللاعب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، قد يكون له دوراً في انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وبحسب صحيفة اس الإسبانية، فإن ماتياس -28 عاماً- والذي يملك 5 مشاركات دولية مع منتخب غينيا، يقترب من التوقيع مع نادي مانشيجو سيوداد ريال الإسباني، بعد أن كان بلا عقد في الآونة الأخيرة.

وترجع رغبة ماتياس في العودة لإسبانيا، إلى كونها البلاد التي عاش فيها أسعد أيامه الكروية رفقة شقيقه فلورنتان في الفريق الثاني لسيلتا فيجو.

فلورنتان بدوره مدافع، لعب ضد شقيقه بول رفقة سانت إيتيان في الدوري الأوروبي، وحالياً يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية مع أتلانتا يونايتد.

من جانبه ينتظر ماتياس أن يأتيه عرض أقرب للعاصمة الإسبانية مدريد من نادي مانشيجو، وهو الشيء الوحيد الذي يوقفه عن قبول هذا العرض بشكل فوري.

يذكر أن مينو رايولا وكيل بوجبا قد أكد أن مسألة العمل على انتقاله من مانشستر يونايتد جارية بالفعل.