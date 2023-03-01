ما حقيقة تفضيل لاعب أتلتيكو مدريد تمثيل إسبانيا على منتخب مصر؟

لاعب أتلتيكو مدريد يختار إسبانيا بعد رفض مصر له .. ما الحقيقة؟

ادعى خلال الساعات الماضية، أحد الأشخاص أنه لاعب كرة قدم مصري اسمه محمد حمدي، ويلعب في أتلتيكو مدريد الإسباني، وأنه انضم لصفوف المنتخب الإسباني على حساب نظيره المصري.

ونشر اللاعب الذي يدعي أنه "محمد حمدي" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" منشورًا، عبر فيه عن فخره بالانضمام لمنتخب إسبانيا، وحزنه بسبب رفض مصر ضمه.

mohammed hamdy facebook

وجاء نص المنشور الذي قام حمدي بنشره كالآتي: "أنا فخور بتمثيل المنتخب الإسباني، وأحيانًا أشعر بالإحباط بسبب عدم تمثيل منتخب مصر، ولكن هناك البعض من لا يريد أن تتقدم الرياضة المصرية".

وتبين فيما بعد أن الحساب الذي تم نشر من خلاله المنشور، هو حساب لشخص وهمي، ولا يوجد لاعب يُدعى محمد حمدي يلعب في أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتداولت المواقع والصحف المنشور، وتبين أن اللاعب الموجود في الصورة هو جورجي كاستيو لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، وقام الشخص الذي أنشأ الحساب بالادعاء بأنه كاستيو.