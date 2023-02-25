هل يتولى نجم الأهلي السابق رئاسة النادي الإنجليزي؟ّ!

تناولت العديد من الأخبار إمكانية تولي النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة لرئاسة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في أعقاب ظهور العرض القطري الأخير لشراء النادي من قبل الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني من خلال مؤسسة جاسم القطرية.

ما تفاصيل خبر تولي محمد أبو تريكة لرئاسة مانشستر يونايتد؟!

الخبر الذي انتشر تم التأكيد فيه على أن كافة الأمور حسمت وأن أبو تريكة سيكون الرئيس الجديد للنادي الإنجليزي الذي سيمتلكه رجل الأعمال القطري ماجد الخليفي.

في الواقع هناك عدة مغالطات في الفقرة أعلاه والتي كانت منقولة من الخبر محل الخلاف، حيث لم يتم حسم صفقة بيع مانشستر يونايتد إلى أي طرف حتى الآن، بل أن الأمور قد تكون تعطلت بعد خروج أنباء عن حصول الملاك الأمريكيين للنادي على تمويل جديد من أحد البنوك لتحسين الظروف الاقتصادية للفريق.

من هو ماجد الخليفي؟

المغالطة الثانية في الخبر المنتشر هي أن المالك الجديد للنادي هو رجل أعمال قطري يدعى ماجد الخليفي، وفي الواقع العرض تم تقديمه عن طريق الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني من خلال مؤسسة جاسم القطرية، وهو ما أكده في بيان رسمي.

في الواقع وبعد بحث فلا يوجد وجود لرجل أعمال يدعى ماجد الخليفي إنما يعود الاسم المنتشر في الخبر إلى صحفي قطري شهير تحدث عن عرض الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قبل أيام.

ما حقيقة رئاسة محمد أبو تريكة لمانشستر يونايتد بعد الاستحواذ القطري؟!

بعد أن استعرضنا في الأعلى تفاصيل الخبر المنتشر وحقيقة الموقف الحالي، أصبح بديهيًا أن محمد أبو تريكة لم يصبح رئيس النادي الإنجليزي.

وإن تم الاستحواذ القطري على مانشستر يونايتد عن طريق أي مالك، فهذا لا يعني بالضرورة أن يحصل أبو تريكة على أي دور في إدارة النادي نظرًا لعدم وجود أي خبرات سابقة للنجم المصري في ذلك المجال رغم دراسته له لفترة بعد الاعتزال، فكيف لشخص لا يملك أي خبرة في المجال الإداري أن يتولى رئاسة أحد أعرق الأندية في التاريخ بشكل مباشر حتى دون إمضاء فترة في مناصب تعده لذلك المكان؟ حتى وإن كان محمد أبو تريكة.