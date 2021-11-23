ما حقيقة انتقال بونجاح إلى برشلونة؟ وما موقف تشافي؟

في السادس من نوفمبر 2021، تولى تشافي هيرنانديز رسميًا مهمة تدريب نادي برشلونة الإسباني، بعد نهاية علاقته بنادي السد القطري.

ومنذ ذلك التاريخ، ارتبط برشلونة بالتعاقد مع العديد من اللاعبين، وسط تقارير تؤكد أن تشافي معجب بهذا اللاعب أو ذاك.

أحد اللاعبين الذين ارتبط بهم برشلونة مؤخرًا، هو الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري.

وفي التقرير التالي، نستعرض معكم في "جول" الأسباب الكاملة التي جعلت برشلونة يرتبط بالتعاقد مع بغداد بونجاح، ورد تشافي هيرنانديز على تلك التقارير.

هل ينتقل بونجاح إلى برشلونة؟

تشافي رد على التقارير التي تحدثت عن ارتباط برشلونة بالتعاقد مع بغداد بونجاح في يناير المقبل.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية ردًا على ارتباط برشلونة بالتعاقد مع بونجاح: "هو لاعب رائع، لكن لا يوجد أي اهتمام من برشلونة بضمه".

وأضاف: "لا أعرف من يأتي بتلك الأخبار، لسنا مهتمين بالتعاقد مع بونجاح حاليًا، وأنا لن أقترب من أي لاعب في السد مبدئيًا".

تصريحات تشافي حسمت الأمر بشكل كامل، وأكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن برشلونة ليس مهتمًا بالتعاقد مع بغداد بونجاح.

لماذا ارتبط برشلونة بالتعاقد مع بونجاح؟

مع الأزمة الهجومية التي يعيشها برشلونة في الوقت الحالي، فإن الحصول على مهاجم صريح يعد أولوية بالنسبة للنادي الكتالوني.

وفي ظل غياب سيرخيو أجويرو الطويل بسبب مشكلته الصحية في القلب، وإصابات عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي المتعددة، بالإضافة إلى عدم تأقلم لوك دي يونج، فإن كل ذلك يؤكد حتمية التعاقد مع مهاجم جديد.

ومع عدم قدرة برشلونة على إبرام صفقات كبرى، فإن الأهداف الأقل في القيمة والأسهل في التعاقد معها ستكون هدف "البلوجرانا".

وإلى جانب ذلك، تأتي معرفة تشافي الكاملة بقدرات بغداد بونجاح لتكون السبب الأهم في ارتباط الجزائري بالانتقال إلى "كامب نو".

ما هي أرقام بونجاح في السد تحت قيادة تشافي؟

لعب بغداد بونجاح دورًا هامًا في نادي السد تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وهو ما تعكسه أرقام النجم الجزائري بشكل واضح.

المهاجم الدولي الجزائري لعب 70 مباراة مع السد خلال موسمين ونصف تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وتمكن من تسجيل 60 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

هذه الأرقام تعني أن بغداد بونجاح ساهم في 84 هدفًا خلال مسيرة تشافي مع السد، أي بمعدل 1.2 هدف في المباراة الواحدة.



مباريات أهداف صناعة أهداف دقائق اللعب 70 61 23 5991



