ما حقيقة الشرط الجزائي الذي يعيد هاري كين إلى توتنهام؟ وما شروط تفعيله؟

رئيس توتنهام أكد أن ناديه يملك بندًا يمكنه من استعادة هاري كين، لكن ما هي حقيقة ذلك الشرط وكيف يتم تفعيله؟

أدلى دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي بتصريحات صادمة كشف خلالها أن "سبيرز" يملك بندًا يمكنه من استعادة قائده السابق هاري كين الذي انتقل إلى بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية 2023.

ليفي أخبر منتدى مشجعي توتنهام هذا الأسبوع أن النادي اللندني وضع بندًا يتيح له إعادة شراء هاري كين.

وأشار رئيس مجلس إدارة توتنهام إلى أن النادي سيحتاج ببساطة إلى دفع قيمة محددة لفتح محادثات مع هاري كين، وربما إعادته من جديد إلى شمال لندن.

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ما هي حقيقة الشرط الجزائي الذي يعيد هاري كين إلى توتنهام؟

ومع ذلك، فقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن الأمر ليس بتلك البساطة، وحددت الشروط الواجب توافرها لتفعيل ذلك البند.

الصحيفة الإنجليزية كشفت أن توتنهام يملك بالفعل الخيار الأول بشأن كين إذا قرر قائد منتخب إنجلترا أنه يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن توتنهام سيكون عليه دفع السعر الذي يطلبه بايرن ميونخ، وربما الأمر الأكثر تعقيدًا، هو إقناع هاري كين بالعودة من جديد.

كيف حاول توتنهام إقناع هاري كين بالاستمرار؟

خلال فترة الانتقالات الصيفية، تنافس مانشستر يونايتد مع بايرن ميونخ على ضم كين، وحال توتنهام إقناع نجمه السابق بالتوقيع على عقد جديد واختيار البقاء في العاصمة الإنجليزية.

لكن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أراد المنافسة في دوري أبطال أوروبا الذي فشل توتنهام في التأهل إليه، حيث قال بعد الانتقال إلى بايرن ميونخ: "كمنافس، عندما يلعب الأولاد (زملائه في المنتخب الإنجليزي) في دوري أبطال أوروبا وأنا جالس في المنزل أشاهد، سأكون كاذبًا إذا قلت إنه لا يوجد جزء مني يؤلمني".

مضيفًا: "لست متأكدًا من أن كلمة "يرة هي الكلمة الصحيحة، لكنها تحفزني على الاستمرار ومحاولة دفع نفسي نحو بعض تلك الجوائز التي حققها لاعبون آخرون".