ما حظوظ تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

تعرف على حظوظ تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا..

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لم يقدم منتخب مصر، حتى الآن المستويات المنتظرة منه في بطولة كأس أمم إفريقيا، وتأزم موقفه في مجموعته.

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ويشارك المنتخب المصري، في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من غانا، كاب فيردي، بالإضافة إلى منتخب موزمبيق.

وفشل المنتخب المصري، في تذوق طعم الانتصار في اول مباراتين له بالبطولة، إذ اكتفى بالتعادل أمام موزمبيق، ثم أمام غانا بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات مصر - موزمبيق الأحد 14 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب 2-2 فيليكس هوفويت-بواني المجموعات مصر - غانا الخميس 18 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب 2-2 فيليكس هوفويت-بواني المجموعات كاب فيردي - مصر الإثنين 22 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كاب فيردي 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 مصر 2 0 2 0 4 4 0 2 3 موزمبيق 1 0 1 0 2 2 0 1 4 غانا 2 0 1 1 3 4 -1 1

ما قواعد التأهل في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023؟

يتأهل من المجموعة صاحبي المركز الأول والثاني بشكل مباشر إلى دور الـ 16 بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في كل المجموعات.

ترتيب المجموعة يخضع للمعايير المعتادة الخاصة بعدد النقاط، ولو تساوى فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التالية بالترتيب:

النقاط المأخوذة من مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

فارق الأهداف في مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

الأهداف المسجلة في مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

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كيف يتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

سيتعين على المنتخب المصري، إن أرد التأهل إلى دور الـ 16، الفوز على كاب فيردي في الجولة الأخيرة، والذي يضمن له التأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة.

وفي حالة الخسارة سيودع المنتخب المصري البطولة، أما في حالة التعادل، سينتظر الفراعنة نتائج الفرق الأخرى لحسم التأهل، سواء كصاحب مركز ثاني، أو ضمن أفضل أربعة ثوالث.

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