حركة مشينة وأحدهم دفعه.. تشافي يرد على تصرفات لاعبي بارباسترو المسيئة

مباراة أخرى جعلناها صعبة على أنفسنا

لم يخرج تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، سعيدا بعد الفوز على بارباساترو (3-2) في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، على الملعب البلدي لبارباسترو.

وشهدت المباراة بعض التوتر، حيث حصل مدرب برشلونة على بطاقة صفراء لاحتجاجه على قرار التحكيم، كما وجه بعض لاعبي بارباسترو إيماءات سيئة تجاهه، ثم صافحه أحد اللاعبين، لكنه أنهى الأمر بدفعة تركت المدرب الإسباني متفاجئًا.

وتحدث تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد كانت مواجهة معقدة للغاية بالنسبة لنا، إنها مباراة أخرى جعلناها صعبة على أنفسنا".

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وأضاف: "لا أفهم سبب عدم وجود VAR ، لم أر ركلة الجزاء. قيل لي إن هدف جواو قانوني. من المؤسف أننا لا نملك تقنية الفيديو في هذه المسابقة".

وعن أزمة نهاية المباراة، ختم: "إنها أشياء تحدث دائمًا. هناك أشياء تتم مناقشتها مع الحكام، الآن نتحدث مع المدرب ولاعبي بارباسترو في غرفة تبديل الملابس. لا تبحث عن التوتر حيث لا يوجد شيء".