"ما حدث في مباراة الهلال والخليج فضيحة!"

هل فاز الهلال على الخليج بفضيحة؟

shahid

يرى البعض أن ما حدث في مباراة الهلال والخليج في دوري روشن للمحترفين فضيحة، بعد أن تم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الزعيم خلال تلك المواجهة.

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وحقق الهلال الفوز على الخليج بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، والتي كانت مؤجلة من الجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وقال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عبر برنامج "الديوانية": "ضربة جزاء الهلال في مباراة الخليج ليست صحيحة، بل هي فضيحة".

وأوضح: "المالي موسى ماريجا سدد الكرة في مكان صعب جدًا وتصدى لها حارس الخليج، ونجوم الهلال في مقدمتهم ماريجا نفسه، لم يطالبوا بالحصول على ركلة جزاء".

الصرامي أضاف: "العم VAR تدخل والحكم بعد العودة له، رأيته يلتفت على دكة البدلاء الهلال أو الخليج، وكان يشير لعدم وجود شيء، ليُشير إلى وجود ركلة جزاء!".

Shahid