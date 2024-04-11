"ما حدث في حق نيمار غير قانوني" .. السلطات البرازيلية تبرئ نجم الهلال من اتهامات "جيرانه"!

عقوبة استمرت لأشهر تبين أن نيمار ظُلم بسببها..

تخلص البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، من صداع استمر طوال الأشهر الماضية بشأن قصره في بلاده والاتهامات التي لاحقته بمخالفة القوانين البيئية.

البرازيلي كان قد بدأ منذ مدة تشييد قصره في البرازيل، حيث منطقة مانجاراتيبا التي تقع على بعد 130 كيلو مترًا من ريو دي جانيرو.

لكن جيرانه اتهمونه بمخالفة بعض قوانين البناء، خاصةً مع حفر بحيرة صناعية وتحويل مياة النهر إليها دون ترخيص، وكذلك استخدام رمال الشواطئ دون إذن الرقابة البيئية، وهو ما عرضه لحكم قضائي يُغرم بموجبه 3.3 مليون دولار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن اليوم الخميس، قررت القاضية البرازيلية أدريانا راموس دي ميلو إيقاف حكم الغرامة، مستندة على تقرير من هيئة البيئة الحكومية، موضحة أن ما قام به نيمار لا يحتاج لتصاريح بيئية خاصة.

وأضافت القاضية: "تم تغريم نيمار ملايين الدولارات، واستمراره في سدادها يعتبر تحيزًا كبيرًا وغير قانوني"، مشددة على عدم وجود أي مخالفة بيئية أو القيام بما يحتاج لتراخيص.