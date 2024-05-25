ما تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات برشلونة للموسم الجديد من الدوري الإسباني 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

عانى برشلونة، بشكل كبير في موسم 2023-2024، بعدما خسر كل البطولات التي نافس عليها، ومر بالعديد من الأزمات المختلفة، والتي كان آخرها إقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

وسيعمل الفريق الكتالوني، تحت القيادة الفنية الجديدة، وبالتدعيمات الجديدة مصالحة الجماهير في موسم 2024-2025، والعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في الدوري الإسباني 2024-2025، في منتصف أغسطس وحتى تلك الفترة، سيكون على برشلونة الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة الاستعدادية للموسم الجديد 2024-2025.

متى تبدأ تحضيرات برشلونة للموسم الجديد 2024-2025؟

من المنتظر أن يبدأ برشلونة، تحضيراته للموسم الجديد في منتصف شهر يوليو المقبل، على أن يخوض جولة خارج البلاد في نهاية الشهر وتحديدًا في الولايات المتحدة الامريكية سيتخللها عدة مباريات ودية.

جدول مباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025:

من المنتظر أن يفتتح البلوجرانا، مبارياته الودية أمام مانشستر سيتي، ثم سيلعب أمام ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية، ويختتم جولة الولايات المتحدة الأمريكية أمام ميلان.