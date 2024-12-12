ما أفسده الملعب تُصلحه المصالح .. اجتماع سري في مدريد بين جيرارد بيكيه وفينيسيوس جونيور!

كما يُقال "المصالح تتصالح"!

يُقال أن "المصالح تتصالح"، وإن لم تصدق ذلك فاعلم أن اثنين من أشد اللاعبين عداءً على أرض الملعب اجتمعا مؤخرًا في أحد مطاعم مدريد للحديث عن مصالح مشتركة بينهما .. نحن نتحدث عن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وجيرارد بيكيه مدافع برشلونة المعتزل.

اللاعبان سبق ودخلا في أكثر من مشادة خلال مواجهات الكلاسيكو، لكن شبكة ريليفو كشفت عن اجتماعهما في مطعم "Amazónico" في حي سالامانكا بالعاصمة الإسبانية، وإن لم يتضح هدفه بالتحديد لكن الشبكة تُرجح أنه كان للحديث عن دوري الملوك.

بيكيه سيُطلق العام القادم النسخة البرازيلية من دوري الملوك، وهو المشروع الذي كان قد قدمه للعالم قبل عامين تقريبًا وحقق نجاحًا كبيرًا، وحسب الشبكة فالمهاجم البرازيلي لديه مساهمة بسيطة في ذلك الدوري وتحديدًا في فريق "لاود".

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ريليفو أوضحت أن المنظمين أرادوا الاستفادة من شعبية فينيسيوس باستخدامه كوجه إعلاني، وقد ظهر بالفعل في أحد مقاطع الفيديو الدعائية مع آخرين لكن تم استبعاده من الأمر في اللحظة الأخيرة بسبب خلاف حول حقوق الصور.

يُشار إلى أن فينيسيوس مر بتجربة قاسية هذا الموسم تمثلت في عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية والكشف عن ذلك في اللحظة الأخيرة في الوقت الذي كان الجميع يتوقع تتويجه بها، حيث ذهبت إلى رودري نجم مانشستر سيتي.