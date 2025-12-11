FBL-FIFA-ARAB-CUP-TUN-ALGAFP
ما المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025؟

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 والذي تستضيفه قطر في النسخة الثانية على التوالي...

تصل بطولة كأس العرب 2025 إلى محطتها قبل الأخيرة حين تقام مباريات نصف نهائي البطولة الحافلة بمزيج من الإثارة والقوة.

المغرب هو أول الواصلين إلى نصف النهائي بعد إقصائه للسوريين في ربع النهائي بهدف نظيف سجله وليد أزارو.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على المنتخبات التي تأهلت إلى نصف نهائي كأس العرب 2025...

بشكل رسمي تأهلت هذه المنتخبات إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

المغرب٠
٠٠

ما موعد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025؟

تقام مباريات ربع نهائي مونديال العرب يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025..

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الفائز من الأردن والعراق - الفائز من فلسطين والسعوديةالإثنين 15 ديسمبر 2025
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-استاد خليفة الدولي
المغرب - الفائز من الجزائر والإماراتالإثنين 15 ديسمبر 2025
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-استاد البيت

موعد نهائي كأس العرب 2025

تًقام مباراة نهائي كأس العرب 2025 يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 في السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد لوسيل.

المباراةالموعدالملعب
نهائي كأس العرب 2025الخميس 18 ديسمبر 2025
19:00 السعودية، 18:00 الإمارات		لوسيل
