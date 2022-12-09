ما المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم 2022؟

تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور الـ 4 من منافسات كأس العالم 2022 (نصف النهائي) ومواجهات المربع الذهبي.

مع اقتراب كأس العالم 2022 في قطر من منعطفها الأخير، تتم تصفية الفرق المشاركة إلى 4 منتخبات كبرى تحمل آمال شعوبها في حمل اللقب الأغلى على مستوى كرة القدم.

4 مواجهات ستنتج 4 منتخبات، اثنان منها في النهائي، وواحد منها سيكون بطل العالم لمدة 4 أعوام، يا له من شرف.

كرواتيا ضد البرازيل وعنفوانها الهجومي، التانجو الأرجنتيني ضد الطواحين الهولندية، طموح أسود الأطلس ضد حنكة منتخب البحارة البرتغالي، فرنسا وإنجلترا في "مواجهة الحلفاء".

في التقرير التالي من موقع "جول" نقدم لكم المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم 2022؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لنصف نهائي كأس العالم:-

مباريات دور الـ8 المتأهل إلى نصف النهائي النتيجة البرازيل - كرواتيا كرواتيا 1-1 (4-2) الأرجنتين - هولندا المغرب - البرتغال فرنسا - إنجلترا

ما هي مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2022؟

الفائز من (الأرجنتين - هولندا) كرواتيا الفائز من (فرنسا - إنجلترا) الفائز من (المغرب - البرتغال)

موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

تقام مباراتا نصف نهائي كأس العالم 2022 خلال يومي 13 و14 ديسمبر 2022.

المباراتان تقامان في نفس التوقيت وهو التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022

الخاسران من ملحمتي نصف النهائي، سيكون عليهما مواجهة بعضهما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 يوم 17 ديسمبر 2022 أي قبل النهائي بيوم واحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.