تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في الدور نصف النهائي من منافسات كأس الخليج العربي خليجي 26....

دخلنا مرحلة الحسم في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26، ومع اقترابنا من دخول مرحلة نصف النهائي، يزداد الحماس والإثارة خاصة مع بداية تحديد ملامح المربع الذهبي.

البطولة مقسمة إلى مجموعتين كل مجموعة تتكون من 4 فرق، ويتأهل إلى الدور الثاني (نصف النهائي) أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا المنتخبات التي تأهلت بشكل رسمي إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26.

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ما المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية إلى نصف النهائي:

المنتخب - - البحرين -

ما موعد دور نصف النهائي ونهائي كأس الخليج العربي خليجي 26؟

من المنتظر أن تقام مباريات نصف نهائي البطولة، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.. على أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة 3 يناير 2025.