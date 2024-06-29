تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في الدور ربع النهائي من منافسات يورو 2024....

دخلنا مرحلة الحسم في بطولة يورو 2024، ومع اقترابنا من دخول مرحلة ربع النهائي، يزداد الحماس والإثارة خاصة مع بداية تحديد ملامح المربع الذهبي.

وحجز المنتخب السويسري، أول المقاعد في ربع النهائي، بمفاجأة غير متوقعة بتأهله على حساب إيطاليا بهدفين دون رد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا المنتخبات التي تأهلت بشكل رسمي إلى ربع نهائي بطولة يورو 2024.

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ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي يورو 2024؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية إلى ربع النهائي:

المنتخب سويسرا ألمانيا - - - - - -

ما موعد دور ربع النهائي يورو 2024؟

من المنتظر أن تبدأ مباريات ربع نهائي البطولة، بداية من يوم الجمعة 5، بمباراة ألمانيا مع الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيت