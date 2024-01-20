ما المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر من منافسات كأس أمم إفريقيا 2023...

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أوشك دور المجموعات من منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 على الانتهاء، وبدأت بعض المنتخبات في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.

يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما يتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث ويغادر منتخبين فقط من أصحاب المركز الثالث.

ونجح منتخب كامب فيردي في أن يكون أول المتأهلين إلى الدور القادم والمرحلة الإقصائية بعد الفوز في أول مباراتين.

ونستعرض معكم في "جول" المنتخبات التي تأهلت إلى دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

ما المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023:

المجموعة المتصدر الوصيف أفضل ثوالث تأهل دون حسم المركز الأولى كامب فيردي الثانية أستراليا الثالثة السنغال الرابعة الخامسة السادسة

ما موعد دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

تبدأ منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 يوم السبت 27 يناير 2024 بمواجهة بين متصدر المجموعة الرابعة ضد ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.

البداية النهاية السبت 27 يناير 2024 الثلاثاء 30 يناير 2024

Tod