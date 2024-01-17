ما المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس آسيا 2023؟

تعرف على المنتخب التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر من منافسات كأس آسيا 2023...

أوشك دور المجموعات من منافسات كأس آسيا 2023 على الانتهاء، وبدأت بعض الأندية في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.

يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما يتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث ويغادر منتخبين فقط من أصحاب المركز الثالث.

ونجح البلد المنظم، منتخب قطر، في أن يكون أول المتأهلين إلى الدور القادم والمرحلة الإقصائية بعد الفوز في أول مباراتين.

ونستعرض معكم في "جول" المنتخبات التي تأهلت إلى دور الستة عشر في بطولة كأس آسيا 2023

ما المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس آسيا 2023؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لدور الـ16 من كأس آسيا 2023:

المجموعة المتصدر الوصيف أفضل ثوالث الأولى قطر الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة

ما موعد دور الـ16 من كأس آسيا 2023؟

تبدأ منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023 يوم الأحد 28 يناير 2024 بمواجهة بين متصدر المجموعة الثانية ضد ثالث المجموعة الأولى/الثالثة/الرابعة.