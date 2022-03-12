ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 8 من كأس العالم 2022؟

تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور الـ 8 من منافسات كأس العالم 2022، ومواجهات ربع النهائي.

تأتي اللحظات الحاسمة من كأس العالم 2022 لتكشف النقاب عن أسرار هذه النسخة المليئة بالإثارة، دور الـ 16 بدأ مثيرًا وينتظر أن يكون ربع النهائي كذلك.

وبعد وصول 16 فريقًا إلى الدور ثمن النهائي، ومواجهة أوائل المجموعات بمحتلي الوصافة، يتم التمهيد لاكتمال دور الـ 8 أو ربع النهائي والذي يمثل عتبة مهمة من أجل الراغبين في إكمال الطريق إلى اللقب.

مباريات قوية في دور الـ 16 ضربت فيها المنتخبات الأفضل مواعيد كبرى لحسم المتأهلين إلى دور الـ 8.

في التقرير التالي من موقع "جول" نقدم لكم المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 8 من كأس العالم 2022.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 8 من كأس العالم 2022؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لدور الـ 8 من كأس العالم:-

مباريات دور الـ 16 المتأهل إلى دور الـ 8 النتيجة هولندا - الولايات المتحدة هولندا 1-3 الأرجنتين - أستراليا فرنسا - بولندا إنجلترا - السنغال اليابان - كرواتيا البرازيل - كوريا الجنوبية المغرب - إسبانيا البرتغال - سويسرا

ما هي مواجهات دور الـ 8 لكأس العالم 2022؟

هولندا - الفائز من (الأرجنتين - أستراليا) (الفائز من اليابان - كرواتيا) - (الفائز من البرازيل - كوريا الجنوبية) (الفائز من إنجلترا - السنغال) - (الفائز من فرنسا - بولندا) (الفائز من المغرب - إسبانيا) - (الفائز من البرتغال - سويسرا)

موعد مباريات دور الـ 8 في كأس العالم 2022؟

تبدأ مباريات دور الـ 8 في كأس العالم 2022 يوم الجمعة 9 ديسمبر ويستمر حتى السبت 10 ديسمبر على أن تلعب مباراتان في كل يوم من هذين اليومين.

وسوف تنطلق أولى مواجهات ربع النهائي يوم الجمعة 9 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

أما آخر مباراة في هذا الدور، فستقام يوم السبت 10 ديسمبر 2022 وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.