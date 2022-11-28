كأس العالم
ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟
8:30 م غرينتش+2 28/11/2022
اقترب دور مجموعات كأس العالم 2022، الذي شهد العديد من المفاجآت من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.
ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، ليضربا موعدًا قويًا في مباريات دور الستة عشر الذي تزداد معه الإثارة والحماس.
وأصبح المنتخب الفرنسي، أول المتأهلين بشكل رسمي إلى دور الستة عشر، بعد نجاحه في الفوز بأول مباراتين له، ثم لحق به منتخب البرازيل، قبل أن يتم حسم باقي المقاعد في الجولة الأخيرة.
ونستعرض معًا في التقرير التالي من موقع جول، المنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.
ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟
بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لدور الـ 16 من كأس العالم:
|المجموعة
|المتصدر
|الوصيف
|الأولى
|لم يتحدد بعد
لم يتحدد بعد
|الثانية
|لم يتحدد بعد
|لم يتحدد بعد
|الثالثة
|لم يتحدد بعد
|لم يتحدد بعد
|الرابعة
|فرنسا
|لم يتحدد بعد
|الخامسة
|لم يتحدد بعد
|لم يتحدد بعد
|السادسة
|لم يتحدد بعد
|لم يتحدد بعد
|السابعة
|البرازيل
|لم يتحدد بعد
|الثامنة
|البرتغال
|لم يتحدد بعد
ما هي مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم 2022؟
ا
|متصدر المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية
|متصدر المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى
|متصدر المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة
|متصدر المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة
|متصدر المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة
|متصدر المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة
|متصدر المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة
|متصدر المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | مطعم تحت الماء ومدينة ملاهي .. مقرات إقامة منتخبات كأس العالم
- ثنائي غانا وبرونو وحيدًا من البرتغال .. القارة السمراء تسيطر على تشكيل تاسع أيام كأس العالم!
- رجل اليوم في كأس العالم | قدوس يثبت للجميع أنّه أفضل من نيمار!
- "رونالدو المكار، وجنون مباريات الأفارقة" .. كوميكس اليوم التاسع من كأس العالم