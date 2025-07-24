ما القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تنطلق بطولة أخرى مثيرة ينتظرها جمهور كرة القدم، حين تتم بداية دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والذي يعد كالعادة بأعلى مستويات المتعة والإثارة.
بعد النظام الجديد للبطولة والذي انطلق الموسم الماضي، باتت البطولة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومليئة بالمباريات المثيرة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟
سيبدأ الملحق التأهيلي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026 يوم 8 يوليو 2025 وينتهي في 27 أغسطس 2025، بينما تبدأ مرحلة الدوري في 16 سبتمبر 2025 وتنتهي البطولة يوم 30 مايو 2026.
|البطولة
|البداية
|النهاية
|دوري أبطال أوروبا 2025-2026
|16 سبتمبر 2025
|30 مايو 2026
ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟
تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.
|البطولة
|القنوات الناقلة
|دوري أبطال أوروبا 2025-2026
|beIN Sports
كيف تشاهد دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكنك مشاهدة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عن طريق تطبيق TOD.