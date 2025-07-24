ما القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تنطلق بطولة أخرى مثيرة ينتظرها جمهور كرة القدم، حين تتم بداية دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والذي يعد كالعادة بأعلى مستويات المتعة والإثارة.

بعد النظام الجديد للبطولة والذي انطلق الموسم الماضي، باتت البطولة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومليئة بالمباريات المثيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد انطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تبدأ منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بمباريات الملحق التأهيلي وذلك يوم 29 يوليو 2025، على أن تنتهي في 12 أغسطس 2025.

وتبدأ مرحلة الدوري في 16 سبتمبر 2025، على أن تستمر المنافسات حتى موعد المباراة النهائية والمقرر يوم 2 مايو 2026.

البطولة البداية النهاية دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 16 سبتمبر 2025 2 مايو 2026

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

ولم يحدد إلى الآن ما إذا كانت شبكة قنوات SSC ستحصل على حقوق نقل المباريات داخل المملكة العربية السعودية أم لا لكن من المتوقع حدوث هذا الأمر كما حدث الموسم الماضي.

البطولة القنوات الناقلة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 beIN Sports

كيف تشاهد دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عن طريق تطبيق TOD.

وإذا تم النقل عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدته عبر تطبيق شاهد.





