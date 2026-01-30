ما القنوات الناقلة لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أمان مواجهة مرتقبة تجمع يانج أفريكانز والأهلي، عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

يدخل الأهلي المباراة برغبة الفوز كي يصعب المهمة على كل فرق المجموعة التي يحتل المارد الأحمر صدارتها برصيد سبع نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 هو يوم السبت الموافق 31 يناير 2026 على ملعب أمان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة يانج افريكانز ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بيدرو غونسالفيس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب يس ثوروب

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج يانج أفريكانز والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات يانج أفريكانز والأهلي الأخيرة

ترتيب يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026