دوري أبطال إفريقيا
team-logoيانج افريكانز
team-logoالأهلي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت?

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب أمان مواجهة مرتقبة تجمع يانج أفريكانز والأهلي، عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

يدخل الأهلي المباراة برغبة الفوز كي يصعب المهمة على كل فرق المجموعة التي يحتل المارد الأحمر صدارتها برصيد سبع نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 هو يوم السبت الموافق 31 يناير 2026 على ملعب أمان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

دوري أبطال إفريقيا
يانج افريكانز crest
يانج افريكانز
يانج أفريكانز
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
crest
دوري أبطال إفريقيا - مجموعة ب

ما القنوات الناقلة لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة يانج افريكانز ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيدرو غونسالفيس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يس ثوروب

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج يانج أفريكانز والأهلي في المباريات الأخيرة

يانج أفريكانز
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات يانج أفريكانز والأهلي الأخيرة

يانج أفريكانز

آخر 3 مباريات

الأهلي

0

انتصار

1

تعادل

2

انتصاران

1

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/3
سجل كلا الفريقين
1/3

ترتيب يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

