ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نيوم، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الملك خالد الرياضية.

الأهلي يدخل المباراة وهو في المركز الثالث بالتساوي مع النصر ولكن بفارق الأهداف للعالمي وعينه على تضييق الفارق مع الهلال صاحب الصدارة والفارق بينهما في الوقت الراهن هو 7 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 24 يناير 2026، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نيوم ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كريستوف غالتيير التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج نيوم والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين نيوم والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

نيوم المباراة الأخيرة الأهلي 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار الأهلي 1 - 0 نيوم 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026