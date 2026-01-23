ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نيوم، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الملك خالد الرياضية.
الأهلي يدخل المباراة وهو في المركز الثالث بالتساوي مع النصر ولكن بفارق الأهداف للعالمي وعينه على تضييق الفارق مع الهلال صاحب الصدارة والفارق بينهما في الوقت الراهن هو 7 نقاط.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 24 يناير 2026، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|-
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا