دوري روشن السعودي
team-logoنيوم
team-logoالاتحاد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف نيوم، نظيره الاتحاد، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

الاتحاد يدخل المباراة في المركز السابع وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المربع الذهبي في ظل ابتعاد النمور عن المنافسة على اللقب بشكل كبير من أول الجولات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد نيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، على ملعب مدينة الملك خالد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وخمس وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةخالد المديفر

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

نتائج نيوم والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين نيوم والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

0