Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر يونايتد
أولد ترافورد
team-logoتوتنهام هوتسبير
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب أولد ترافورد. 

مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع يسعى لمواصلة الاقتراب من صراع الصدارة أكثر فأكثر ولكنه يواجه طموحات توتنهام صاحب المركز الرابع عشر في الارتقاء بجدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 7 فبراير 2026، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
أولد ترافورد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلة
beIN SPORTS 1
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير

مانشستر يونايتدHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestتوتنهام
31
سيني لامينس
23
لوك شاو
6
ليساندرو مارتينيز
5
هاري ماغوير
2
ديوجو دالوت
37
كوبي ماينو
8
برونو فيرنانديش
10
ماثيوس كونيا
16
اماد ديالو
18
كارلوس هنريكي كاسيميرو
19
بريان مبيومو
1
جولييلمو فيكاريو
17
كريستيان روميرو
37
ميكي فان دي فين
6
جواو بالينيا
13
ديستيني ودغي
14
ارشي جراي
28
ويلسون أودوبيرت
29
بابي سار
7
تشافي سيمونز
22
كونور جالاجير
19
دومينيك سولانكي

3-4-2-1

توتنهامAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مايكل كاريك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس فرانك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر يونايتد وتوتنهام في المباريات الأخيرة

مان يونايتد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

توتنهام
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتوتنهام في المباريات الأخيرة

مان يونايتد

آخر 5 مباريات

توتنهام

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5
إعلان
0