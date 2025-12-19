تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
اتحاد ستاديوم
team-logoوست هام
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف مانشستر سيتي فريق وست هام ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي أيًا كان موقع الفريقين متباينًأ، مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يحتل وست هام المركز الثامن عشر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 20 ديسمبر 2025، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد وست هام

مانشستر سيتيHome team crest

4-1-4-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestوست هام
25
جيانلويجي دوناروما
3
روبن دياش
33
نيكو أوريلي
24
جوسكو جفارديول
27
ماتيوس نونيز
14
نيكو غونزاليس
4
تيجاني ريجنديرز
20
بيرناردو سيلفا
47
فيل فودين
10
ريان شرقي
9
إرلينج هالاند
23
ألفونس أريولا
15
مافروبانوس
5
إيجور
25
جون كلير توديبو
27
سونغوتو ماغاسا
10
لوكاس باكيتا
18
ماتيوس فرنانديز
2
كيل ولكر بيترس
30
أوليفر سكارلز
32
F. Potts
20
جارود بوين

3-4-2-1

وست هامAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • نونو سانتو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي ووست هام في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

وست هام
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ووست هام الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

وست هام

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

16

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5
إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0