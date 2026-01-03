ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتطلع أعين عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب اتحاد الذي يستضيف إحدى قمم الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

مانشستر سيتي وصيف الدوري إلى الآن يسعى لتضييق الخناق على آرسنال المتصدر بفارق 4 نقاط عنه، لذلك يسعى لتخطي عقبة تشيلسي الذي يحتل المركز الخامس ويطمح للدخول إلى المربع الذهبي.

وسقط السيتزينس في فخ التعادل أمام سندرلاند في الجولة الماضية، كما تعادل تشيلسي مع بورنموث وهو ما أدى لإقالة المدرب إنزو ماريسكا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأحد 4 يناير 2026، على ملعب اتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

أخبار مانشستر سيتي قبل مباراة تشيلسي

سُئل جوارديولا عن وضع زميله السابق إنزو ماريسكا قبل مباراة الفريقين يوم الأحد، بعد أن انتهت سلسلة انتصارات فريقه التي استمرت ثماني مباريات متتالية بتعادل سلبي مع سندرلاند يوم الخميس.

وقال: "لن نتحدث كثيرًا إذا لم نكن نعرف من سيكون المدرب، ولا أعرف ما الذي سيحدث، ما يهمنا هو التفكير في أنفسنا، وسيساعدنا لاعبونا في مباراتين صعبتين ضد تشيلسي وبرايتون، تشيلسي كان دائمًا خطيرًا، والدوري الإنجليزي خطير في كل مباراة. كل ما يمكنني قوله هو أن تشيلسي، من وجهة نظري، فقد مدربًا رائعًا وشخصًا رائعًا. إنه قرار من إدارة تشيلسي، لذا ليس لدي ما أقوله. كم أنا محظوظ في النادي الذي أنتمي إليه. ناديي استثنائي".

وعن مستقبله مع مانشستر سيتي، قال المدرب الإسباني: "لدي عقد. أقول ذلك مليون مرة، أعلم أنكم مللتم مني، أنا هنا منذ عشر سنوات وأعدكم أنني سأغادر يوماً ما، لكن لدي عقد، وأنا سعيد، وأريد أن أقاتل مع فريقي، والقيادة تحترمني - لقد أثبتوا ذلك الموسم الماضي عندما لم نفز بأي مباراة لمدة ثلاثة أشهر ودعموني".

أخبار تشيلسي قبل مباراة مانشستر سيتي

أعلن تشيلسي خبر رحيل ماريسكا في يوم رأس السنة الجديدة، وكانت آخر مباراة له مع الفريق هي التعادل 2-2 مع بورنموث يوم الثلاثاء. كما خسر البلوز أمام أستون فيلا بعد حصده نقطة واحدة في نيوكاسل، ويحتل حالياً المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الذي يحتل المركز الرابع.

وجاء في جزء من بيان النادي: "مع استمرار السعي لتحقيق الأهداف الرئيسية في أربع مسابقات، بما في ذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا، يعتقد ماريسكا والنادي أن التغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى مساره الصحيح. نتمنى لإنزو التوفيق في المستقبل".

وكان ماريسكا قد انتقد مالكي تشيلسي بعد فوزه على إيفرتون في منتصف ديسمبر، مدعيًا أنه عانى من "أسوأ 48 ساعة" منذ وصوله إلى ستامفورد بريدج وأن "الناس لم يدعموه هو والفريق".

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج مانشستر سيتي وتشيلسي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026