الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
اتحاد ستاديوم
team-logoتشيلسي
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

تتطلع أعين عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب اتحاد الذي يستضيف إحدى قمم الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

مانشستر سيتي وصيف الدوري إلى الآن يسعى لتضييق الخناق على آرسنال المتصدر بفارق 4 نقاط عنه، لذلك يسعى لتخطي عقبة تشيلسي الذي يحتل المركز الخامس ويطمح للدخول إلى المربع الذهبي.

وسقط السيتزينس في فخ التعادل أمام سندرلاند في الجولة الماضية، كما تعادل تشيلسي مع بورنموث وهو ما أدى لإقالة المدرب إنزو ماريسكا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأحد 4 يناير 2026، على ملعب اتحاد.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

أخبار مانشستر سيتي قبل مباراة تشيلسي

سُئل جوارديولا عن وضع زميله السابق إنزو ماريسكا قبل مباراة الفريقين يوم الأحد، بعد أن انتهت سلسلة انتصارات فريقه التي استمرت ثماني مباريات متتالية بتعادل سلبي مع سندرلاند يوم الخميس.

وقال: "لن نتحدث كثيرًا إذا لم نكن نعرف من سيكون المدرب، ولا أعرف ما الذي سيحدث، ما يهمنا هو التفكير في أنفسنا، وسيساعدنا لاعبونا في مباراتين صعبتين ضد تشيلسي وبرايتون، تشيلسي كان دائمًا خطيرًا، والدوري الإنجليزي خطير في كل مباراة. كل ما يمكنني قوله هو أن تشيلسي، من وجهة نظري، فقد مدربًا رائعًا وشخصًا رائعًا. إنه قرار من إدارة تشيلسي، لذا ليس لدي ما أقوله. كم أنا محظوظ في النادي الذي أنتمي إليه. ناديي استثنائي".

وعن مستقبله مع مانشستر سيتي، قال المدرب الإسباني: "لدي عقد. أقول ذلك مليون مرة، أعلم أنكم مللتم مني، أنا هنا منذ عشر سنوات وأعدكم أنني سأغادر يوماً ما، لكن لدي عقد، وأنا سعيد، وأريد أن أقاتل مع فريقي، والقيادة تحترمني - لقد أثبتوا ذلك الموسم الماضي عندما لم نفز بأي مباراة لمدة ثلاثة أشهر ودعموني".

أخبار تشيلسي قبل مباراة مانشستر سيتي

أعلن تشيلسي خبر رحيل ماريسكا في يوم رأس السنة الجديدة، وكانت آخر مباراة له مع الفريق هي التعادل 2-2 مع بورنموث يوم الثلاثاء. كما خسر البلوز أمام أستون فيلا بعد حصده نقطة واحدة في نيوكاسل، ويحتل حالياً المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الذي يحتل المركز الرابع.

وجاء في جزء من بيان النادي: "مع استمرار السعي لتحقيق الأهداف الرئيسية في أربع مسابقات، بما في ذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا، يعتقد ماريسكا والنادي أن التغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى مساره الصحيح. نتمنى لإنزو التوفيق في المستقبل".

وكان ماريسكا قد انتقد مالكي تشيلسي بعد فوزه على إيفرتون في منتصف ديسمبر، مدعيًا أنه عانى من "أسوأ 48 ساعة" منذ وصوله إلى ستامفورد بريدج وأن "الناس لم يدعموه هو والفريق".

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

مانشستر سيتيHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestتشيلسي
25
جيانلويجي دوناروما
27
ماتيوس نونيز
3
روبن دياش
33
نيكو أوريلي
24
جوسكو جفارديول
47
فيل فودين
10
ريان شرقي
4
تيجاني ريجنديرز
11
جيريمي دوكو
16
رودري
9
إرلينج هالاند
1
روبيرت سانشيز
23
تريفوه تشالوباه
24
رييس جاميس
27
مالو غوستو
29
ويسلي فوفانا
8
إنزو فرنانديز
49
أليخاندرو جارناتشو
10
كول بالمر
7
بيدرو نيتو
17
أندري سانتوس
20
جواو بيدرو

4-2-3-1

تشيلسيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • C. McFarlane

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي وتشيلسي في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

تشيلسي

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

0