ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

دوري أبطال أوروبا
team-logoمانشستر سيتي
اتحاد ستاديوم
team-logoبوروسيا دورتموند
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب الإمارات، لاستضافة قمة أوروبية كبيرة تجمع بين مانشستر سيتي، مع بوروسيا دورتموند، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل مانشستر سيتي ودورتموند المباراة بظروف شبيهة تمامًا في البطولة، يحتلان المركزين السادس والسابع تواليًا بنفس الرصيد من النقاط وهو 7 نقاط، جمعها كل منهما بالفوز في مباراتين والتعادل في ثالثة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

beIN SPORTS 3حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تشكيلات مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند

مانشستر سيتيHome team crest

4-1-4-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestدورتموند
25
جيانلويجي دوناروما
33
نيكو أوريلي
27
ماتيوس نونيز
5
جون ستونز
24
جوسكو جفارديول
26
سافينيو
11
جيريمي دوكو
14
نيكو غونزاليس
4
تيجاني ريجنديرز
47
فيل فودين
9
C
إرلينج هالاند
1
جريجور كوبيل
5
رامي بن سبعيني
3
فالديمار أنطون
4
C
نيكو شلوتيربيك
8
فيليكس نميشا
20
مارسيل سابيتزر
27
كريم أديمي
14
ماكسيميليان بيير
26
جوليان رايرسون
24
دانييل سفينسون
9
سيرهو غيراسي

3-4-2-1

دورتموندAway team crest

مان سيتي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

دورتموند
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • نيكو كوفاتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

دورتموند
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في المباريات الخمس الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

دورتموند

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

6

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

