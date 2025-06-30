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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والهلال في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والهلال في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب كامبينج وورلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين مانشستر سيتي والهلال، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان مانشستر سيتي، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على الوداد، ثم العين ويوفنتوس، وتسعى كتيبة المدرب بيب جوارديولا، لمواصلة النجاحات والانتصارات، لمصالحة الجماهير باللقب بعد الموسم المنقضي المخيب للآمال.

على الجانب الآخر، حجز الموج الأزرق مقعده في ثمن النهائي، كوصيف للمجموعة الثامنة، بعد تعادله مع ريال مدريد، وسالزبورج، قبل أن يتغلب على باتشوكا، ويريد الهلال، تحقيق المفاجأة وتخطي عقبة مانشستر سيتي، لتحقيق إنجازًا جديدًا للزعيم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، على ملعب كامبينج وورلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كذلك حصلت قناة MBC، على حقوق إذاعة مباراة مانشستر سيتي والهلال.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
كما يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي والهلال عبر تطبيق "شاهد".
المباراةمانشستر سيتي - الهلال
التاريخالثلاثاء 1 يوليو 2025
موعد المباراة04:00 السعودية ومصر، 05:00 الإمارات
الملعبكامبينج وورلد
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNحماد العنزي
MBC مصر 2مدحت شلبي
MBC أكشنفهد العتيبي
شاهدفهد العتيبي
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كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
Camping World Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مانشستر سيتي والهلال في المباريات الأخيرة

مانشستر سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5