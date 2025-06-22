ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتي والعين، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

مانشستر سيتي تغلب على الوداد في أول مبارياته بينما تعرض العين لهزيمة ثقيلة من يوفنتوس.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الإثنين 23 يونيو 2025، على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة مانشستر سيتي - العين التاريخ الإثنين 23 يونيو 2025 موعد المباراة 04:00 السعودية ومصر، 05:00 الإمارات الملعب مرسيدس بنز