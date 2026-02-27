Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoوست هام
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ليفربول نظيره وست هام في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب أنفيلد. 

ليفربول صاحب المركز السادس يريد الفوز وشق طريقه للمربع الذهبي بينما يطمح وست هام لتحقيق نتيجة إيجابية يحاول بها الفكاك من مركزه الثامن عشر المؤهل للهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم السبت 28 فبراير 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
وست هام crest
وست هام
وست هام
crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1خليل البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد وست هام

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestوست هام
1
أليسون بيكر
2
جو جوميز
4
فيرجيل فان دايك
6
ميلوس كيركيز
5
إبراهيما كوناتي
10
أليكسيس ماك اليستير
8
دومينيك سوبوسلاي
38
ريان جرافينبيرش
11
محمد صلاح
18
كودي جاكبو
22
هوجو إيكيتيكي
1
مادس هيرمانسن
29
آرون وان بيساكا
12
M. Diouf
15
مافروبانوس
4
أكسيل ديساسي
7
كريسينسيو سامرفيل
18
ماتيوس فرنانديز
27
سونغوتو ماغاسا
28
توماس سوشيك
20
جارود بوين
11
فالنتين كاستيلانوس

4-2-3-1

وست هامAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • نونو سانتو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول ووست هام في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

وست هام
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ليفربول ووست هام الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

وست هام

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

16

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان
0