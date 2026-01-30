Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoنيوكاسل يونايتد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة مرتقبة تجمع ليفربول ونيوكاسل يونايتد، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل ليفربول المبارة في ظروف صعبة، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في البريمييرليج منذ بداية عام 2026، مكتفيًا بأربعة تعادلات متتالية، قبل أن يتعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام بورنموث، ما أدى إلى تراجعه للمركز السادس برصيد 36 نقطة، ليزداد الضغط على الفريق في صراع المنافسة على المراكز الأوروبية.

على الجانب المقابل، يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا وهو في المركز التاسع برصيد 33 نقطة، ويأمل في استغلال تراجع نتائج ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية من أنفيلد، تعزز موقعه في جدول الترتيب وتمنحه دفعة قوية في سباق الاقتراب من المراكز المتقدمة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 هو يوم السبت الموافق 31 يناير 2026 على ملعب أنفيلد.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1-
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

ليفربولHome team crest

4-2-2-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestنيوكاسل
1
أليسون بيكر
3
واتارو إندو
4
فيرجيل فان ديك
6
ميلوس كيركيز
26
اندري روبرتسون
7
فلوريان فيرتس
8
دومينيك سوبوسلاي
10
أليكسيس ماك اليستير
38
ريان جرافينبيرش
11
محمد صلاح
18
كودي جاكبو
1
نيك بوب
3
لويس هال
12
مالك ثياو
4
سفين بوتمان
2
كيران تريبير
67
لويس مايلي
8
ساندرو تونالي
7
جولينتون
11
هارفي بارنيس
9
يوان ويسا
10
انتوني جوردون

4-3-3

نيوكاسلAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيدي هاو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول ونيوكاسل في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نيوكاسل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

نيوكاسل

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

13

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان
0