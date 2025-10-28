ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نادي كريستال بالاس الإنجليزي ضيفًا على ليفربول على ملعب "أنفيلد"، في مواجهة قوية ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة وعين كل منهما على مواصلة السير قدمًا نحو المواقع المتقدمة في بطولة محلية، خصوصًا رجال المدرب آرني سلوت الذين يريدون مصالحة جماهيرهم بعد سلسلة من النتائج السلبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية، في الدور الرابع من موسم 2025-2026، هو الأربعاء 29 أكتوبر 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ليفربول وكريستال بالاس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليفربول وكريستال بالاس في المباريات الخمس الأخيرة