ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب آنفيلد، لاستضافة قمة أوروبية كبيرة تجمع بين ليفربول، مع ريال مدريد، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد بداية البطولة بشكل قوي، ونجاحه في تحقيق ثلاثة انتصارات يتربع بهما على صدارة الترتيب، وسيأمل مواصلة الانتصارات، للبقاء على القمة.

على الجانب الآخر تطمح كتيبة الريدز، لمصالحة الجماهير عقب سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق، وسيتسلح بعامل الأرض والجمهور، في محاولته للخروج بالانتصار الثالث له في البطولة هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تشكيلات ليفربول ضد ريال مدريد

4-1-4-1

نتائج ليفربول وريال مدريد في المباريات الأخيرة

ترتيب ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

