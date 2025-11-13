ما القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب ألمانيا ضيفاً على نظيره لوكسمبورج في مواجهة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الأولى، رفقة سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية، ويأمل رفاق الحارس مانويل نوير في تأكيد الصدارة التي تؤهلهم إلى المونديال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على ملعب لوكسمبورج.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - المجموعة 1 Stade de Luxembourg

ما القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة لوكسمبورج وألمانيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج لوكسمبورج وألمانيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات لوكسمبورج وألمانيا في المباريات الخمس الأخيرة

لوكسمبورج آخر مباراتان ألمانيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران ألمانيا 4 - 0 لوكسمبورج

ألمانيا 7 - 0 لوكسمبورج 0 الأهداف المسجلة 11 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 0/2

ترتيب لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026