ما القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس والترجي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس والترجي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جيوديس بارك، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الترجي، ولوس أنجلوس، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الفريقان ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ولم يوفق أي منهما في الجولة الأولى، إذ سقط الترجي أمام فلامنجو بهدفين دون رد، وبالنتيجة ذاتها خسر لوس أنجلوس أمام تشيلسي

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس والترجي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة لوس أنجلوس والترجي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة أنجلوس والترجي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 21 يونيو 2025، على ملعب جيوديس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 01:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس والترجي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كيف تشاهد مباراة لوس أنجلوس والترجي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة لوس أنجلوس والترجي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة لوس أنجلوس - الترجي التاريخ السبت 21 يونيو 2025 موعد المباراة 01:00 مصر والسعودية، 23:00 تونس الملعب جيوديس بارك