ما القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب يان بريدل، لاستضافة مباراة أوروبية هامة تجمع كلوب بروج مع برشلونة، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل رجال المدرب هانزي فليك المباراة بغية تحقيق فوز ثالث في 4 مباريات يدعم مركزهم التاسع في مرحلة الدوري، بعدما فازوا على نيوكاسل ثم هزموا من باريس سان جيرمان وانتصروا على أولمبياكوس، ويطمحون لضمان الفوز السهل على الورق أمام كلوب بروج الذي يحتل المركز العشرين في مرحلة الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة كلوب بروج وبرشلونة، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على ملعب يان بريدل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

