دوري أبطال أوروبا
team-logoكلوب بروج
Jan Breydel Stadion
team-logoبرشلونة
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب يان بريدل، لاستضافة مباراة أوروبية هامة تجمع كلوب بروج مع برشلونة، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل رجال المدرب هانزي فليك المباراة بغية تحقيق فوز ثالث في 4 مباريات يدعم مركزهم التاسع في مرحلة الدوري، بعدما فازوا على نيوكاسل ثم هزموا من باريس سان جيرمان وانتصروا على أولمبياكوس، ويطمحون لضمان الفوز السهل على الورق أمام كلوب بروج الذي يحتل المركز العشرين في مرحلة الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة كلوب بروج وبرشلونة، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على ملعب يان بريدل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا
Jan Breydel Stadion

ما القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

beIN SPORTS 3خليل البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تشكيلات كلوب بروج ضد برشلونة

كلوب بروجHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
29
نوردين جاكيرز
44
براندون ميشيل
4
جويل أوردونيز
64
كيرياني سابي
65
خواكين سيز
9
كارلوس فوربس
25
A. Stankovic
20
C
هانز فاناكن
15
رافائيل أونيديكا
8
كريستوس تزوليس
7
N. Tresoldi
25
فويتشيك شتشيسني
3
أليخاندرو بالدي
24
إيريك جارسيا
4
C
رونالد أراوخو
23
جول كوندي
16
فيرمين لوبيز
10
لامين يامال
14
ماركوس راشفورد
17
مارك كاسادو
21
فرينكي دي يونج
7
فيران توريس

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

كلوب بروج
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • نيكي هاين

برشلونة
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج كلوب بروج وبرشلونة في المباريات الأخيرة

كلوب بروج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات كلوب بروج وبرشلونة في المباريات الخمس الأخيرة

كلوب بروج

آخر 4 مباريات

برشلونة

0

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/4
سجل كلا الفريقين
2/4

ترتيب كلوب بروج وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

