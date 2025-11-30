تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب البيت، لاستضافة مباراة هامة تجمع قطر وفلسطين في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، بالأخص قطر ومنتخبها الذي يريد استغلال عامل الأرض والجمهور في تلك البطولة بأفضل شكل ممكن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025، هو الإثنين 1 ديسمبر 2025، على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت فلسطين.

crest
كأس العرب - المجموعة الأولى

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعلي سعيد الكعبي
قنوات الكأسخليل البلوشي
سمير اليعقوبي
أبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
دبي الرياضية 1أحمد الشحي
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
شاشافهد العتيبي

تاريخ مواجهات قطر وفلسطين الأخيرة

QAT

آخر 5 مباريات

فلسطين

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

نتائج قطر وفلسطين  في المباريات الأخيرة

QAT
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

فلسطين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب قطر وفلسطين في كأس العرب 2025

