ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب البيت، لاستضافة مباراة هامة تجمع قطر وفلسطين في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، بالأخص قطر ومنتخبها الذي يريد استغلال عامل الأرض والجمهور في تلك البطولة بأفضل شكل ممكن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025، هو الإثنين 1 ديسمبر 2025، على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت فلسطين.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

تاريخ مواجهات قطر وفلسطين الأخيرة

نتائج قطر وفلسطين في المباريات الأخيرة

ترتيب قطر وفلسطين في كأس العرب 2025